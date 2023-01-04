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Общество

Скончался ветеран ВОВ Сергей Витоль

Умер Сергей Васильевич Витоль, ветеран войны. Фото Telegram

Ушел из жизни Сергей Васильевич Витоль, ветеран Великой Отечественной войны. Он скончался 2 января на 97 году жизни, сообщили в Псковской городской думе.

«Заслуженный строитель РСФСР экскаваторщиком-крановщиком отстроил всю область: построил почти все школы Пскова, многие школы в области, целые жилые кварталы, улицы, предприятия. Был удивительно стойким, честным, душевным человеком, радеющим за дело тружеником, интересным  собеседником. 
Светлая память!» - выразила соболезнования депутат Псковской гордумы Наталья Юрченко.

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