Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

За сутки в Псковской области излечились от коронавируса десять человек

Официальный Telegram-канал Псковской области опубликовал статистику по коронавирусу в регионе за последние сутки.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 125 939 (за сутки – 1)
Выздоровело – 123 828 (за сутки – 10)
Умерло – 1960 (+0)

Псков –41274/0
Великие Луки –18268/1
Бежаницкий район –1614/0
Великолукский район –2857/0
Гдовский район –2257/0
Дедовичский район –3111/0
Дновский район –1024/0
Красногородский район –1145/0
Куньинский район –1072/0
Локнянский район –1220/0
Невельский район –5669/0
Новоржевский район –1353/0
Новосокольнический район –3307/0
Опочецкий район –3845/0
Островский район –6102/0
Палкинский район –1282/0
Печорский район –2985/0
Плюсский район –1986/0
Порховский район –4573/0
Псковский район –9726/0
Пустошкинский район –1596/0
Пушкиногорский район –1813/0
Пыталовский район –1926/0
Себежский район –3012/0
Струго-Красненский район –2127/0
Усвятский район –749/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 января 2023

Рождественские прогулки прошли в Пскове
04 января 2023

Студенты ПсковГУ накололи дрова семье мобилизованного бойца
04 января 2023

За сутки в Псковской области излечились от коронавируса десять человек
04 января 2023

ВИДЕО Псковичи поздравляют с Новым годом
04 января 2023

Скончался ветеран ВОВ Сергей Витоль
04 января 2023

Тёплую одежду и оборудование для мобилизованных отправили в Псков
04 января 2023

Киев планирует серьёзное наступление весной — военная разведка Украины
04 января 2023

Четыре магнитные бури накроют Псков в январе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...