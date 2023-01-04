За сутки в Псковской области излечились от коронавируса десять человек

19:32, 04 января 2023, ПАИ

Официальный Telegram-канал Псковской области опубликовал статистику по коронавирусу в регионе за последние сутки.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 125 939 (за сутки – 1)

Выздоровело – 123 828 (за сутки – 10)

Умерло – 1960 (+0)

Псков –41274/0

Великие Луки –18268/1

Бежаницкий район –1614/0

Великолукский район –2857/0

Гдовский район –2257/0

Дедовичский район –3111/0

Дновский район –1024/0

Красногородский район –1145/0

Куньинский район –1072/0

Локнянский район –1220/0

Невельский район –5669/0

Новоржевский район –1353/0

Новосокольнический район –3307/0

Опочецкий район –3845/0

Островский район –6102/0

Палкинский район –1282/0

Печорский район –2985/0

Плюсский район –1986/0

Порховский район –4573/0

Псковский район –9726/0

Пустошкинский район –1596/0

Пушкиногорский район –1813/0

Пыталовский район –1926/0

Себежский район –3012/0

Струго-Красненский район –2127/0

Усвятский район –749/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46