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Общество

Студенты ПсковГУ накололи дрова семье мобилизованного бойца

Студенты ПсковГУ помогли семье мобилизованного наколоть дрова. Фото Telegram

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram рассказал о точечных отработках обращений семей мобилизованных.

Так в Центр помощи семьям обратилась мама мобилизованного из Гдовского района и попросила помочь наколоть дрова.

На просьбу откликнулись студенты-бойцы отряда «Снежный десант» ПсковГУ. Четыре человека почти за пять часов справились с работой.

«Здорово, что у нас такая добрая, отзывчивая и инициативная молодежь», - заметил глава региона.

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