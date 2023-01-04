Студенты ПсковГУ накололи дрова семье мобилизованного бойца
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram рассказал о точечных отработках обращений семей мобилизованных.
Так в Центр помощи семьям обратилась мама мобилизованного из Гдовского района и попросила помочь наколоть дрова.
На просьбу откликнулись студенты-бойцы отряда «Снежный десант» ПсковГУ. Четыре человека почти за пять часов справились с работой.
«Здорово, что у нас такая добрая, отзывчивая и инициативная молодежь», - заметил глава региона.
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