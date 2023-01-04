Рождественские прогулки прошли в Пскове

20:07, 04 января 2023, ПАИ

Рождественские прогулки прошли в Пскове, сообщили в городском совете по молодёжной политике при Псковской городской Думе. На протяжении двух дней слушатели Псковского филиала Российской международной академии туризма знакомили школьников и молодёжь с историей города, городскими легендами и интересными фактами.

«В новом году в таком формате экскурсии проходят впервые, однако, у молодёжи эти прогулки вызвали интерес и мы планируем продолжить такие мероприятия в период весенних каникул», - рассказал председатель совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе Александр Андреев.

Рождественские прогулки включали ознакомление с историей псковских храмов, вошедших в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также знаковые и исторические места, такие как Псковский Кремль, театр драмы, Летний сад и набережная реки Псковы.

Организатором рождественских прогулок выступил совет по молодёжной политике при Псковской городской Думе совместно с Псковским филиалом Российской международной академии туризма, при поддержке управления образования администрации города Пскова.