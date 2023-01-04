Стало известно расписание праздничных богослужений в Гдовском храме
Расписание богослужений на Рождество Христово в храме Державной иконы Божией Матери в Гдове опубликовала районная газета «Гдовсская заря».
6 января, пятница
9:30 — Божественная литургия. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
17:00 — Утреня. Вечерня.
7 января, суббота
9:30 — Литургия св. Ионна Златоуста. Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
17:00 — Утреня. Вечерня.
8 января, воскресенье
9:30 — Божественная Литургия. Собор Пресвятой Богородицы. Правв. Иосифа Обручника, Давида Царя и Иакова, брата Господня.
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