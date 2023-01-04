О выполненных проектах в сфере культуры рассказал псковский губернатор

22:56, 04 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram рассказал, что было сделано в прошедшем году благодаря нацпроектам в сфере культуры.

Так, одним из самых крупных проектов стала реконструкция Дома культуры в посёлке Смуравьёво-2 Гдовского района. Местный ДК не работал несколько лет из-за аварийности здания.

Новый Дом культуры обустроили в здании бывшего военторга, на реконструкцию было выделено более 30 млн рублей. Получился настоящий культурный центр, где дети и взрослые смогут найти занятие по душе: появился концертный зал на 150 мест, кабинеты для творческих объединений, скоро откроется и библиотека.

«Четыре автоклуба приобретены для Палкинского, Плюсского, Усвятского и Дновского районов. Они помогут организовать концертную деятельность в самых отдалённых населённых пунктах. Работа федеральной программы по закупке автоклубов завершена, но у нас без них остались ещё три района. Проработаем возможность приобретения их из областного бюджета», — сообщил глава региона.