Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

О выполненных проектах в сфере культуры рассказал псковский губернатор

Так автоклуб выглядит изнутри. Фото Telegram

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram рассказал, что было сделано в прошедшем году благодаря нацпроектам в сфере культуры.

Так, одним из самых крупных проектов стала реконструкция Дома культуры в посёлке Смуравьёво-2 Гдовского района. Местный ДК не работал несколько лет из-за аварийности здания.

Новый Дом культуры обустроили в здании бывшего военторга, на реконструкцию было выделено более 30 млн рублей. Получился настоящий культурный центр, где дети и взрослые смогут найти занятие по душе: появился концертный зал на 150 мест, кабинеты для творческих объединений, скоро откроется и библиотека.

«Четыре автоклуба приобретены для Палкинского, Плюсского, Усвятского и Дновского районов. Они помогут организовать концертную деятельность в самых отдалённых населённых пунктах. Работа федеральной программы по закупке автоклубов завершена, но у нас без них остались ещё три района. Проработаем возможность приобретения их из областного бюджета», — сообщил глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 января 2023

О выполненных проектах в сфере культуры рассказал псковский губернатор
04 января 2023

Участников рождественских прогулок познакомили с историей Пскова
04 января 2023

Новогодний бал пройдёт в Псковском кремле 5 января
03 января 2023

Музей-усадьба «Тригорское» приглашает на рождественские вечера
02 января 2023

Новый «Чебурашка» бьёт рекорды в кинотеатрах
02 января 2023

Скандал с Меладзе разгорается в самых высоких кругах
02 января 2023

Сергей Миронов предложил лишить певца Валерия Меладзе всех званий
02 января 2023

В Псковском кремле 3 и 5 января пройдут новогодние балы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...