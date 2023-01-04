Новогоднее обращение президента РФ стало самым популярным эфирным событием 2022 года

21:29, 04 января 2023, ПАИ

Самым популярным отдельным эфирным событием 2022 года стало новогоднее обращение президента России Владимира Путина на Первом канале. Об этом сообщила исследовательская компания Mediascope, пишет Газета.ру

По информации Mediascope, второе место заняла «Новогодняя ночь на Первом». Тройку замкнул «Голубой огонек на Шаболовке» на телеканале «Россия 1».

Также сообщается, что самым востребованным музыкальным специальным проектом завершившегося года стала первая часть «Новогодней ночи — 2023» на «Первом канале».

Как отмечается, холдинг ВГТРК провел анализ данных на основе сведений Mediascope среди населения РФ старше 4-х лет. В Mediascope данные подтвердили агентству.

В новогоднем обращении Путин назвал минувший год «годом поворотных событий» и отметил, что народ прошел его с мужеством и достоинством.