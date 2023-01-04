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Военный врач Валентина Короленко удостоена медали «За спасение погибавших»

Валентина Короленко на вручении медали. Фото Telegram

Медалью «За спасение погибавших» награждена гвардии лейтенант ВДВ медицинской службы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Валентина Короленко. Награду вручил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил официальный паблик Псковской области Вконтакие.

Медаль «За спасение погибавших» — государственная награда Российской Федерации, учреждена Указом Президента РФ от 2 марта 1994 года № 442. Автор медали — ведущий специалист Государственной герольдии, историк П. К. Корнаков. Медалью награждаются граждане за спасение людей в экстремальных обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни.

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