Федулов день наступил по народному календарю

09:06, 05 января 2023, ПАИ

День святого Феодула наступил по народному календарю. Об этом пишет портал calend.ru.

На Руси в этот день большое внимание уделяли домашним животным — скотине и птице. Добрый хозяин проявлял по отношению к ним особую заботу — давал много корма, наводил порядок в хлеву и птичнике.

В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц. Это делалось для того, чтобы привлечь добрых духов и изгнать злых. А чтобы нечистая сила не оставила на выпечке следа, её сразу же заворачивали в полотенце. Так же поступали и с постными лепёшками, которые было принято готовить в Федулов (Феодулов) день. Правда, в отличие от печенья, лепёшки не подавали к столу — их несли в хлев, где по частям скармливали животным. Домашней птице в качестве угощения доставалось отборное зерно.

Люди подметили, что погода Федулова дня предсказывает погоду ноября. «Пришёл Федул — ветер подул», — говорили на Руси. Ветер считался хорошим предзнаменованием: он сулил богатый урожай.