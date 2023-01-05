Праздничную афишу опубликовали для жителей Псковской области на 5 января

10:55, 05 января 2023, ПАИ

Праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Нового года и Рождества, пройдут в Псковской области 5 января.

1. «Вернем каши на столы наши!». V Межмуниципальный фестиваль русских каш состоится в Порхове. На нём гостей ждёт презентация продукции, конкурсы лучших блюд, детские игры и ледовый каток.

Место и время проведения - Порхов, Порховский парк культуры и отдыха. С 11:00 до 14:00.

2. «Чудеса из мешка» (0+). - Бэби-спектакль



Место и время проведения - Великие Луки, Великолукский Дом культуры Ленинского комсомола. В 10:30 и 12:00.

3. «Рождественский сюрприз». Библио-event. В программе: рождественские чтения, новогодняя викторина, мастер-класс, а также новогодний мульт-зал.

Место и время проведения - Псков, Псковская Библиотека на улице Розы Люксембург, 23 – Центр детского чтения. В 11:00.

4. «До Нового года не трогать». Культурно-образовательная программа по традициям подготовки и празднования Нового года в большой стране Советов.

Место и время проведения - Псков, Псковский музей-заповедник, Двор Постникова на улице Олега Кошевого, 2. В 12:00 и 14:00.

5. Увлекательная астрономия (6-10 лет). Аудио-визуальная программа

Место и время проведения - Псков, Псковский планетарий на улице Советской дом 64 а. В 12:00.

6. Полистовские святки. Святочные гуляния пройдут в деревне Гоголево Локнянского района.

Место и время проведения - Полистовский природный музей-заповедник, деревня Гоголево, Локнянский район. В 13:00.

7. «Морозко» (6+). Музыкальная сказка с участием творческих коллективов - новогодние представление у красавицы Ёлочки.

Место и время проведения - Великие Луки, Великолукский Концертный зал Городского Дома Культуры имени Ленина. В 14:00.

8. «Вечер накануне 1700-го». Культурно-образовательная интерактивная программа познакомит детей с традициями празднования Нового года на Руси. Закончится программа игрой и мастер-классом по изготовлению новогоднего сувенира.

Место и время проведения - Псков, Псковский музей-заповедник, Поганкины палаты на улице Некрасова, 7. В 15:00.

9. В глубине вселенной (6+). Полнокупольный фильм

Место и время проведения - Псков, Псковский планетарий на улице Советской дом 64а. В 13:00.

10. Новый Год шагает по планете (6-10 лет). Аудио-визуальная программа

Место и время проведения - Псков, Псковский планетарий на улице Советской дом 64а. В 14:00.

11. «Новогодний Сказ». Концертная программа Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» имени В. Г. Румянцева.

Место и время проведения - Псков, Псковский городской культурный центр на площади Победы, 1. В 17:00

12. «Кошкин дом» (0+). Музыкальная сказка по пьесе Самуила Яковлевича Маршака. Новогоднее представление.

Место и время проведения - Великие Луки, Великолукский драматический театр. В 17:00

13. Рождественский каток в ЛУКИ ПАРК. Дед Мороз и Снегурочка устроят новогодние покатушки на катке с детьми и взрослыми, раздадут конфеты, сфотографируются и поздравят с наступающим праздником Рождества.

Место и время проведения - Великие Луки, Городской парк культуры и отдыха Великие Луки, Луки Парк. С 18:00 до 20:00