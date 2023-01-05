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Общество

Бывший заключенный рассказал, как служба в «Вагнере» изменила его ценности

Служба в группе «Вагнер» в зоне СВО меняет ценности бывших заключенных, так как они проникаются духом товарищества и начинают задумываться о душе, об этом рассказал один из бойцов.

«Ценности поменялись жизненные. Настолько тонкая грань, когда ты сидишь в окопе и всего лишь тебя разделяет между небом и землей один «прилет». Многие из нас потеряли многое, но многое и приобрели», – рассказал РИА Новости доброволец из Тулы.

По его словам, раньше главными ценностями для него были материальные, что и привело его за решетку. «Духовного было меньше. Сейчас многие из тех, кто здесь есть, кто был неверующий, при мне принимали христианство, крестились. И многие из нас действительно поверили в Бога. Потому что когда ты сидишь там (на фронте), у тебя действительно ничего больше не остается, кроме как верить в Бога. Только он один тебе поможет», – добавил он.

После получения помилования он рассчитывает вернуться в группу «Вагнер». «Дальнейшие планы – оставаться в компании, помогать своей Родине и служить ей. И уже не наступать на те грабли, которые были», – подчеркнул молодой человек.

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