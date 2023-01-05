Внутренний турпоток в Россию зимой может составить до 18 млн чел

12:20, 05 января 2023, ПАИ

Внутренний туристический поток в РФ в зимний период может составить до 18 миллионов человек. Об этом заявила член комитета Госдумы по туризму Алла Салаева.

«Внутренний турпоток в зимний период может составить до 18 миллионов человек. Это на 8 % больше, чем в прошлом зимнем сезоне», — подчеркнула она.

Как отметила депутат, в России появляются новые туристические направления, передаёт РИА Новости. «При этом из-за высокого спроса на разнообразие, качество, инфраструктуру и сервис появляются новые привлекательные направления — гастротуры, глэмпинги, кемпы, фестивали, тренды 2022 года — эко, сельский и агротуризм», — сказала она.

По словам парламентария, остаётся «классика» зимнего туризма — русская баня, рыбалка, семейные туры с экскурсиями, музеями. «Зимние каникулы прекрасны тем, что отдых и активности можно сбалансировать и уместить в одну неделю, совместить горнолыжные курорты… с санаторно-курортным отдыхом», — добавила Алла Салаева.