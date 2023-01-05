Более 60% псковичей не доверяют рекламе — опрос

13:10, 05 января 2023, ПАИ

Топ-5 знаменитостей, рекламе с которыми больше всего доверяют, — Нагиев, Хабенский, Маликов, Гагарина и Безруков, следует из опроса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob.

67 % псковичей не верят рекламе. Лишь каждому седьмому реклама со знаменитостями внушает доверие (13 %). Причём женщины доверяют рекламе со звёздами чаще мужчин: 20 против 8 % соответственно.



В топ-5 самых популярных рекламных роликов со знаменитостями, которым доверяют россияне, вошла реклама МТС с Дмитрием Нагиевым, банка «Открытие» с Константином Хабенским, Ozon с Дмитрием Маликовым и Полиной Гагариной и «Совкомбанка» с Сергеем Безруковым. Россияне также прониклись доверием к рекламе ВТБ с Николаем Дроздовым, Gloria Jeans c Клавой Кокой, «МегаФона» с Азаматом Мусагалиевым, Zenden c Сергеем Жуковым и «Яндекс.Маркета» с Бастой.