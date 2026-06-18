Патриотическая акция «Служу Отечеству» стартовала в Псковской области

18:28, 18 июня 2026, ПАИ

Псковская область одним из первых регионов России включилась в масштабный просветительский проект «Служу Отечеству». Его третий год подряд организуют общество «Знание» и Государственный фонд «Защитники Отечества». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В течение лета для школьников и студентов по всей стране проведут открытые дискуссии с ветеранами СВО, героями, которые отстаивают независимость государства. В нашем регионе первыми участниками акции стали студенты Псковского кооперативного техникума. С ними встретился ветеран СВО Александр Корушкин.

Он рассказал молодым людям о том, как принял решение встать на защиту Родины. На СВО Александр Корушкин отправился добровольцем. Воевал в составе особого подразделения – специального мотовзвода, ведь в Пскове он возглавляет мотоклуб «Ночные волки».

После тяжёлого ранения Александр Корушкин проходил восстановление в госпиталях и смог вернуться к полноценной жизни, продолжая активную общественную деятельность. В частности, он является заместителем председателя Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.

«Я вижу, как сегодня идёт противостояние не только по линии боевого соприкосновения, но и в виртуальном пространстве – там развернулась борьба за умы и души наших детей. Считаю, что прямой, честный разговор, когда смотришь глаза в глаза, очень важен. Ребята должны уметь отличить добро от зла, правду от лжи, с которой они могут встретиться в том же интернете. Это жизненно важно для будущего нашей страны, поэтому я стал участником акции «Служу Отечеству». Наша сила в единстве и правде», – поделился ветеран СВО Александр Корушкин.

За три года участниками акции во всей стране стали более 300 ветеранов и участников специальной военной операции. Масштабная патриотическая инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

«Одно дело – прочитать в книжке или даже кино посмотреть патриотического характера, а другое дело – передать что-то на личном примере. Самое лучшее воспитание – это личный пример», – отметил важность участия ветеранов СВО в патриотическом воспитании президент России Владимир Путин.

Личные истории воинов, их рассказы о быте и взаимовыручке, о поступках и победах – ключевые темы акции «Служу Отечеству». Такие дискуссии позволяют молодым людям стать сопричастными к событиям, формирующим будущее нашей страны.

«Третий год совместно с Российским обществом «Знание» реализуем проект, который объединяет ветеранов специальной военной операции и молодёжь по всей стране. Акция «Служу Отечеству» даёт возможность через личные встречи и истории защитников передать подрастающему поколению ценности, которые лежат в основе единства нашего общества. Видим, насколько востребован такой открытый диалог, как искренне ребята воспринимают рассказы героев и какой живой отклик эти встречи находят у школьников и студентов по всей России», – рассказала статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Акция «Служу Отечеству» даёт уникальную возможность услышать живые истории героев, которые проявили мужество и верность своему долгу. Убеждён, что личный пример ветеранов и участников СВО – это мощный стимул для каждого. Через этот важный опыт мы стремимся не только развивать патриотизм, но и формировать осознанное отношение к служению своей стране, углубить понимание жителей нашей страны ценности дружбы, сплочённости и человечности», – подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Встречи с молодёжью состоятся в рамках летней оздоровительной кампании, а ключевые события акции пройдут в дни воинской славы.