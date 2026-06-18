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Борис Елкин и Александр Козловский посетили Псковский хлебокомбинат

Глава Пскова Борис Елкин и депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский посетили АО «Псковский хлебокомбинат», сообщил глава города в своём канале в мессенджере MAX.

Фото здесь и далее из канала Бориса Елкина в MAX

АО «Псковский хлебокомбинат» – это одно из старейших и крупнейших предприятий пищевой промышленности области. Сегодня комбинат выпускает около 200 наименований продукции: от традиционных сортов хлеба до кондитерских изделий и замороженных полуфабрикатов. Суточный объём реализации впечатляет – 50–60 тонн. География поставок охватывает не только Псковскую область, но и Санкт‑Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Смоленскую области, а также Республику Беларусь.

Генеральный директор предприятия Виктор Почернин провёл гостей по производственным цехам, ознакомил с работой предприятия. Участники обсудили текущие задачи и перспективы развития, пообщались с коллективом.

«Особая заслуга в развитии предприятия принадлежит генеральному директору Виктору Почернину, который возглавляет комбинат с мая 1994 года. Тогда предприятие находилось в кризисе, но под его руководством провели масштабную реконструкцию, модернизировали оборудование, расширили ассортимент и внедрили современную систему учёта. Комбинат не раз подтверждал высокое качество своей продукции, в том числе золотой «Звездой качества России» (2016) и дипломом всероссийского этапа конкурса «Сто лучших товаров России», – подчеркнул Борис Елкин.

Глава города поблагодарил коллектив хлебокомбината за труд, за вкусную и качественную продукцию.

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