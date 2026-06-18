352 выпускника в Псковской области сдали ЕГЭ по информатике и иностранным языкам

16:54, 18 июня 2026, ПАИ

В Псковской области сегодня ЕГЭ по информатике и иностранным языкам написали 352 выпускника одиннадцатых классов, сообщили ПАИ в региональном министерстве образования.

Самым востребованным предметом стала информатика — экзамен выбрали 217 человек. Устную часть ЕГЭ по английскому языку сдавали 129 выпускников. Ещё пять школьников выбрали немецкий язык, один — французский.

Для успешной сдачи экзамена по иностранным языкам необходимо набрать не менее 22 баллов, по информатике — не менее 40 баллов.

Результаты экзамена по информатике станут известны не позднее 30 июня. Итоги ЕГЭ по иностранным языкам выпускники смогут узнать не позднее 2 июля.

Ранее сообщалось, что стали известны первые стобалльники ЕГЭ в Псковской области.