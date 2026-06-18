Пребывающих в запасе ВС РФ псковичей приглашают стать частью мобрезерва

18:57, 18 июня 2026, ПАИ

На одном из полигонов Министерства обороны РФ проходят специальные военные сборы. Среди участников – члены состава мобилизационного людского резерва области, которых готовят к охране и обороне критической инфраструктуры их региона. Для этого кадровые военнослужащие, имеющие за спиной большой опыт службы в войсках, в течение двух месяцев обучают бойцов и делятся знаниями. Как проходят сборы, сообщает газета «Островские вести».

Один из наставников – майор Василий Большаков, осуществляющий подготовку резервистов.

«Резервист – это гражданин, пребывающий в запасе и заключивший контракт на пребывание в мобилизационном людском резерве. По окончании обучения он обязан выполнять особые задачи, но только на территории своего региона. Для этого с бойцами проводится большая работа. Организуется множество занятий разных видов. Специальные сборы, например, проводятся для тренировки выполнения задач в составе мобильных огневых групп для отражения нападений на топливные и энергетические комплексы области. Основное внимание в учебной программе уделяется тактической и огневой подготовке, а также тактической медицине», – пояснил он.

Условия тренировок у резервистов максимально приближены к реальным. В ходе одной из них на наших глазах развернулась настоящая спасательная операция. По легенде двое бойцов подверглись атаке беспилотника, вследствие чего оба были ранены, но не сдавались. Военнослужащий, получивший менее серьёзное ранение, наложил жгут на травмированную ногу своему товарищу и вынес его с поля боя. Кстати, для максимального приближения к условиям боевой обстановки беспилотные летательные аппараты действительно были подняты в небо, а на условные раны бойцов нанесли краску, имитирующую кровь.

Работе с дронами при подготовке кадров сейчас уделяется особое внимание. Любой беспилотник противника несёт в себе потенциальную опасность, поэтому уметь обезвредить его – одна из главных задач. Отработка этих навыков часто проходит на местном стрельбище воинской части.

Представители газеты побывали на одном из занятий по огневой подготовке, где увидели отточенное мастерство резервистов. Там командир поставил перед бойцами непростую задачу – сбить имитацию беспилотного летательного аппарата, поднятого в небо, в роли которого выступил небольшой металлический ящик, соответствующий размеру дрона, после чего бойцы, находящиеся на расстоянии 30–40 метров, по очереди стреляли в цель.

Задача была выполнена, а цель неоднократно поражена. Из 30 выстрелов более 16 оказались фатальными для условного вражеского дрона. Резервисты отлично справились с задачей, что никого не удивило, ведь многие уже имеют опыт военной службы.

Знает не понаслышке что такое армия, и военнослужащий с позывным «Шип». Он офицер запаса, а ещё любящий муж, счастливый отец и дипломированный юрист. На вопрос «почему вернулся к службе?», даже не раздумывая, отвечает прямо, что просто хочет защитить своих земляков.

«Находясь здесь, мы в первую очередь защищаем свои семьи – жён, детей, матерей. А иначе кто, кроме нас, имеющих опыт службы и важные жизненные навыки, сможет это сделать?» – объяснил он.

Военнослужащий также отметил, что нахождение в резерве считает отличной возможностью стать полезным своей стране, оставаясь при этом дома. Ведь пребывание в составе резерва не предусматривает отправку бойца в зону СВО и проходит только на территории его области, в том числе для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА.

В резерв приглашаются граждане, пребывающие в запасе Вооружённых сил России. Возрастные ограничения – в зависимости от звания, здоровье – категорий А, Б, В. Ежемесячные выплаты за пребывание в резерве составляют до 6 500 рублей. Участие в военных сборах – не более двух месяцев в году. Денежное довольствие за участие в сборах включает выплаты Минобороны до ста тысяч рублей, региональные выплаты до 150 тысяч, сохранение рабочего места и средней зарплаты.

Пребывание в резерве не предусматривает отправки в зону СВО и проходит только на территории Псковской области. Подробности можно узнать в военкоматах по месту постановки на воинский учёт, в Пскове по телефону (+7 8112) 66-73-45, в военном комиссариате Острова, Островского, Палкинского и Пыталовского районов по адресу Остров, ул. 1 Мая, 25 или по номеру телефона (+7 811-52) 3-22-51.