Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области диагностировали случай клещевого иксодового боррелиоза у взрослого

С 8 по 14 июня в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось 157 человек, в том числе 59 детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

Всего в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей с начала сезона обратилось 1 112 человек, в том числе 303 ребёнка.

Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

В топ-7 городов и округов по количеству случаев присасывания клещей вошли Псков (268 случаев), Великие Луки (190), Невельский (67), Опочецкий и Псковский (по 63 случая), Дедовичский (51) и Порховский (49) муниципальные округа.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 1 022 клеща: снятых с людей – 936, из объектов окружающей среды – 86.

Поражённость паукообразных клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека: клещевым вирусным энцефалитом – 0 %, иксодовым клещевым боррелиозом – 27,1 %, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,9 %, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,6 %. Диагностирован один случай клещевого иксодового боррелиоза у взрослого.

В Пскове и Великих Луках работают пункты приёма и проведения исследований клещей на предмет их заражённости возбудителями клещевых инфекций.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






18 июня 2026

Участок дороги Кокорево – Павы ремонтируют по нацпроекту
18 июня 2026

Борис Елкин и Александр Козловский посетили Псковский хлебокомбинат
18 июня 2026

В Псковской области диагностировали случай клещевого иксодового боррелиоза у взрослого
18 июня 2026

Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв посетил стационарные контрольные пункты в Псковской области
18 июня 2026

Пребывающих в запасе ВС РФ псковичей приглашают стать частью мобрезерва
18 июня 2026

Патриотическая акция «Служу Отечеству» стартовала в Псковской области
18 июня 2026

Турнир копейщиков на фестивале «Довмонт Псковский» посвятят памяти старшего лейтенанта Юрия Тихонова
18 июня 2026

352 выпускника в Псковской области сдали ЕГЭ по информатике и иностранным языкам

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...