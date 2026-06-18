В Псковской области диагностировали случай клещевого иксодового боррелиоза у взрослого

19:38, 18 июня 2026, ПАИ

С 8 по 14 июня в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось 157 человек, в том числе 59 детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей с начала сезона обратилось 1 112 человек, в том числе 303 ребёнка.

Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

В топ-7 городов и округов по количеству случаев присасывания клещей вошли Псков (268 случаев), Великие Луки (190), Невельский (67), Опочецкий и Псковский (по 63 случая), Дедовичский (51) и Порховский (49) муниципальные округа.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 1 022 клеща: снятых с людей – 936, из объектов окружающей среды – 86.

Поражённость паукообразных клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека: клещевым вирусным энцефалитом – 0 %, иксодовым клещевым боррелиозом – 27,1 %, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,9 %, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,6 %. Диагностирован один случай клещевого иксодового боррелиоза у взрослого.

В Пскове и Великих Луках работают пункты приёма и проведения исследований клещей на предмет их заражённости возбудителями клещевых инфекций.