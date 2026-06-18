Турнир копейщиков на фестивале «Довмонт Псковский» посвятят памяти старшего лейтенанта Юрия Тихонова

17:56, 18 июня 2026, ПАИ

Турнир копейщиков, который пройдёт в рамках фестиваля «Довмонт Псковский», в этом году будет посвящён памяти старшего лейтенанта Юрия Тихонова, который погиб в ходе спецоперации. Об этом рассказал начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Он был реконструктором, и теперь его доспех находится в Приказной палате, его передала мама бойца. Мы решили почтить так его память, потому что он неоднократно сражался в этом доспехе и очень успешно», – отметил гость эфира.

В декабре 2022 года Юрий Тихонов ушёл добровольцем на специальную военную операцию, героически погиб 30 марта 2025 года. Он был выпускником исторического факультета Псковского государственного университета, активно занимался реконструкцией и участвовал во многих фестивалях.

В целом на турнирах 27 июня будут номинации уже классического характера, добавил Роман Коваль. Это турнир копейщиков, битвы «троек», поединки за хрустальный меч и так далее.

Зрителей ждет большой выбор развлечений: бои реконструкторов, мастер-классы и интерактивные площадки, турниры для победителей всех возрастов, познавательный лекторий и даже средневековый фокусник, шоу театра боевой хореографии «Братство мечей».

Отметим, что фестиваль пройдёт в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В год юбилея Псковского музея – вход на фестиваль свободный. Вход на территорию Псковского кремля согласно действующему прайсу. Полную программу можно увидеть по ссылке.