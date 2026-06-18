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Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв посетил стационарные контрольные пункты в Псковской области

Руководитель Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалёв и его заместители Владимир Ивин и Агепсим Ашкалов посетили стационарные контрольные пункты «Невельский», «Байдаково», «Долосцы», «Стайки», «Клиновое» и «Дрозды» в Псковской области. Делегация ФТС России собирает данные и проводит оценку инфраструктуры СКП, чтобы в будущем привести их к единому стандарту. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Импортёры и перевозчики отмечают, что самым важным для них является прозрачность механизма, предсказуемость действий контролирующих органов и скорость проведения необходимых процедур.

Система СПОТ уже работает бесшовно: проверка QR-кода занимает меньше минуты. Руководитель ФТС России проверил, насколько грамотно организована работа в соответствии с алгоритмами СПОТ, и поставил псковским таможенникам задачу минимизировать влияние контрольных процедур на логистику в регионе. Он также пообщался с сотрудниками на местах и обсудил с ними, что необходимо для комфортного несения службы.

Совершенствование технологических схем, автоматизация процесса контроля в рамках СПОТ и удобная инфраструктура сделают контрольные процедуры быстрыми и комфортными для перевозчиков и бизнеса.

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