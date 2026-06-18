Участок дороги Кокорево – Павы ремонтируют по нацпроекту

20:34, 18 июня 2026, ПАИ

В Порховском округе на дороге Кокорево – Павы укладывают асфальт. Работы стали возможны благодаря реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили ПАИ в пресс-службе «Псковавтодора».

Дорожники ремонтируют участок с 0-го по 5-й километр. Дорога ведёт к деревне Кокорево, обеспечивая для местных жителей транспортную доступность. Подрядчик уже отфрезеровал старое покрытие и сейчас укладывает выравнивающий слой асфальта.

Завершить ремонт планируют 3 августа.