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Общество

Участок дороги Кокорево – Павы ремонтируют по нацпроекту

В Порховском округе на дороге Кокорево – Павы укладывают асфальт. Работы стали возможны благодаря реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили ПАИ в пресс-службе «Псковавтодора».

Фото: пресс-служба «Псковавтодора»

Дорожники ремонтируют участок с 0-го по 5-й километр. Дорога ведёт к деревне Кокорево, обеспечивая для местных жителей транспортную доступность. Подрядчик уже отфрезеровал старое покрытие и сейчас укладывает выравнивающий слой асфальта.

Завершить ремонт планируют 3 августа.

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