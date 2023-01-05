«Дом белого аиста» представил псковичам своих постояльцев

13:51, 05 января 2023, ПАИ

Волонтёрский центр «Дом белого аиста» представил псковичам своих постояльцев. Фотография опубликована в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

«Аистята: Чаплин из деревни Тригубово Краснинского района, Топинамбур из деревни Урубок Починковского района, Петрович из деревни Петровичи Шумячского района Смоленской области, Крёкша из деревни Пески-Крекшино Порховского района, однокрылый Васечка из Гдовской деревни Замогилье, взрослая самка из-под деревни Михайлов Погост Локнянского района Псковской области, аист Ксения из Псково-Печерского монастыря, аист Гоша из Новгородской деревни Слутка передают вам всем тёплый привет!» — говорится в сообщении.