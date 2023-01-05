Парк экстремальных видов спорта откроют в Пскове весной

14:17, 05 января 2023, ПАИ

Спортивная инфраструктура Пскова продолжила развиваться в 2022 году. Одним из заметных событий стало открытие первого в городе скейт-парка, второй парк экстремальных видов спорта возвели на улице Леона Поземского, его открытие состоится весной. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

По программе «Газпром — детям» создали многофункциональный спортивный комплекс на стадионе «Электрон». Оборудованы искусственное поле для мини-футбола, площадки для волейбола, баскетбола и легкоатлетические дорожки.

Также на стадионе «Машиностроитель» появился первый в регионе адаптированный спортивный комплекс для людей с инвалидностью, а в одной из трибун открылся универсальный компьютерный центр для занятий киберспортом. Кроме этого, закуплено оборудование для создания ещё одного футбольного поля на «Машиностроителе», соответствующего стандартам РФС.

Вместе с этим одна из самых крупных и оснащённых воркаут-площадок в Пскове пополнилась ещё одним комплексом: футбольными воротами и баскетбольным кольцом.