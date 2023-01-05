Мороз до -22 градусов ожидается в Псковской области 6 января

14:25, 05 января 2023, ПАИ

Облачная погода с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 6 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

День пройдёт без существенных осадков, при этом будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -22 до -17 градусов, днём — от -17 до -12 градусов. Атмосферное давление будет низким.