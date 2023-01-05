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В Псково-Печерской обители флористы украшают монастырь к Рождеству

Участницы флористического тура. Фото Pechory Floristics

Первые дни нового года приближают к великому и светлому Празднику Рождества Христова. Это время ожидания чуда в Псково-печерской обители разделили с участниками VIII флористического тура. Они приехали в Печоры, чтобы поучаствовать в подготовке к празднику и в полной мере ощутить радость предстоящих Святых Дней.

«Участие в богослужениях, совместная молитва, и конечно, немалые труды, которые предстоят флористам, пусть ведут по пути к празднованию Рождества Христова», пожелали в монастыре участникам флористического тура.

Прежде чем начать активные приготовления, по обыкновению была организовала экскурсия по монастырю. После состоялась теплая встреча с и.о. наместника Псково-Печерского монастыря иеромонахом Иларионом, где обсудили важные аспекты украшения монастыря к празднику и получили благословение на предстоящие труды.

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