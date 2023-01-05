Три многоквартирных дома в Великих Луках остались без воды

22:42, 05 января 2023, ПАИ

Три многоквартирных дома на проспекте Гагарина — № 17, 19 и 21, корп.1 — в Великих Луках остались сегодня вечером без воды, сообщает «Великолукская правда. Новости».

Как сообщили в аварийной службе МП «Водоканал», произошло это из-за прорыва водопровода. Ремонт начнётся завтра в 08:00 и продлится до окончания работ.

В данный момент местные жители набирают техническую воду, которую, как отмечают сами великолучане, оперативно подвезли с водоканала.