Три многоквартирных дома в Великих Луках остались без воды
Три многоквартирных дома на проспекте Гагарина — № 17, 19 и 21, корп.1 — в Великих Луках остались сегодня вечером без воды, сообщает «Великолукская правда. Новости».
Как сообщили в аварийной службе МП «Водоканал», произошло это из-за прорыва водопровода. Ремонт начнётся завтра в 08:00 и продлится до окончания работ.
В данный момент местные жители набирают техническую воду, которую, как отмечают сами великолучане, оперативно подвезли с водоканала.
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