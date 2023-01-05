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Происшествия

Находившегося в федеральном розыске мужчину поймали в Великих Луках

В Великих Луках росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы получили информацию, что 5 января мужчина совершил хищение денежных средств с банковской карты. Получив приметы гражданина, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия, в ходе которых подозреваемый был задержан у дома на Октябрьском проспекте.

В ходе проверки личности было установлено, что 47-летний мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи в декабре 2022 года.

Для дальнейшего разбирательства великолучанин передан сотрудникам полиции.

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