Находившегося в федеральном розыске мужчину поймали в Великих Луках

09:23, 06 января 2023, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы получили информацию, что 5 января мужчина совершил хищение денежных средств с банковской карты. Получив приметы гражданина, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия, в ходе которых подозреваемый был задержан у дома на Октябрьском проспекте.

В ходе проверки личности было установлено, что 47-летний мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи в декабре 2022 года.

Для дальнейшего разбирательства великолучанин передан сотрудникам полиции.