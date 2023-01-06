Юрист перечислила лучшие месяцы для отпуска в 2023 году

12:18, 06 января 2023, ПАИ

Отпуск в 2023 году наиболее выгодно брать в марте, августе и октябре, наименее удачными месяцами станут январь и февраль, рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«Как правило, наиболее выгодные для отпуска — те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2023 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в феврале (18 рабочих дней)», — рассказала РИА Новости эксперт.

Она пояснила, что это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Так, оклад делится на количество рабочих дней в месяце и умножается на число отработанных дней.

Эксперт обратила внимание, что отпуск станет выгоднее, если захватить в его счет выходные: они не отнимают рабочие дни из зарплаты, но входят в расчет отпускных.

«Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку», — добавила эксперт.

