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Общество

Российским студентам хотят повысить стипендии до уровня МРОТ

Законопроект об установлении стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ будет доработан и внесён в Госдуму РФ в этом году, чтобы можно было предусмотреть средства в бюджете, пишет РИА Новости.

«(В этом году) инициатива будет доработана и внесена для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год», — поделился глава комитета Думы по соцполитике Ярослав Нилов.

По словам парламентария, стипендии должны в первую очередь стимулировать обучающихся «своим размером». Нынешний размер стипендий, по словам Нилова, «нужно повышать для тех, кто учится, имеет хорошую успеваемость». Вместе с тем для тех, кто учится и работает, предполагает он, выплаты 2-3 тысячи ничего не решают.

Говоря о том, какой размер стипендий был бы комфортным для современного студента, глава комитета Думы отметил, что вопрос не конкретно в размере, но минимумом должен являться МРОТ или прожиточный минимум, установленный регионами: «Какая сумма выше, то и должно быть».

Законопроект о привязке стипендии к уровню МРОТ ЛДПР вносила в Думу несколько раз. В 2011 году депутаты внесли в палату проект, позволяющий увеличивать размер стипендий студентов-очников в соответствии с ростом минимального размера оплаты труда. В 2016 году Нилов и Михаил Дегтярев внесли законопроект об установлении стипендии не ниже МРОТ — в 2018 году документ был отклонён в первом чтении.

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