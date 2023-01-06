Эксперт оценил вероятность возникновения нового штамма коронавируса

10:15, 06 января 2023, ПАИ

Вероятность появления нового штамма коронавируса, который сможет вытеснить омикрон, невысока, но исключать этого нельзя, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

«Может появиться какой-то другой штамм, который вытеснит омикрон, теоретически этого исключать тоже нельзя. Хотя вероятность невысока», — отметил специалист.

По его словам, если в дальнейшем будет развиваться исключительно линия омикрона, вероятность повторных случаев заражения и заболевания крайне мала. При этом если у населения не будет иммунитета после перенесённого заболевания или вакцинации, то есть уровень иммунной прослойки будет минимальным, то в определённых регионах могут быть и подъёмы заболеваемости.