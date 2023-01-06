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Экономика

Псковичи поделились мнением о карьерных перспективах на 2023 год

22% респондентов из Псковской области настроены весьма оптимистично и дают позитивный прогноз своему положению на рынке труда в 2023 году, сообщили в пресс-службе службы исследований hh.ru.

17% предполагают, что их положение будет стабильным – не ухудшится, но и не улучшится. 48% придерживаются пессимистичных взглядов и негативно оценивают свои карьерные перспективы на 2023 год. Остальные затруднились ответить.

Отметим, что жители Псковской области по уровню негативных оценок в 2023 году находятся на 36 месте по стране. Самыми пессимистичными в России оказались жители Ленобласти – там 58% респондентов прогнозируют, что у них могут быть проблемы с работой и карьерным развитием в 2023 году. 

В свою очередь в разрезе профессий и сфер позитивных взглядов на карьеру в 2023 году чаще всех придерживаются работники сферы безопасности (31%), производства и сельского хозяйства (28%), а также специалисты по управлению персоналом (27%).

Негативные настроения преобладают среди работников искусства и медиа (69%), науки и образования (60%), а также среди высшего менеджмента и маркетологов (по 59%). 

В стабильности своего положения на рынке труда в 2023 году наиболее уверены представители сферы добычи сырья (28%).

Примечательно и то, что мужчины на 4% чаще, чем женщины оценивают своё положение на рынке труда в 2023 году как негативное. Наиболее негативные оценки на 2023 год дают молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет, а также зрелые соискатели 55 лет и старше.

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