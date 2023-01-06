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Происшествия

Садовый дом сгорел в Псковском районе

За сутки сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации трёх пожаров на территории Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Так, 5 января в 9:56 в Пскове в Гаражном проезде в легковом автомобиле Audi А6 1994 года выпуска огнем повреждён моторный отсек. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В 11:03 в Гдове на улице Третьякова в жилом доме огнём повреждены кровля и потолочные перекрытия. Веранда, пристроенная к дому, выгорела изнутри по всей площади. Повреждены потолочные перекрытия и наружная отделка. Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования в помещении веранды.

Сегодня, 6 января, в 3:41 в Псковском районе в СНТ «Восток» сгорел садовый дом размером 5 х 6 метров. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание на вводе в дом.

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