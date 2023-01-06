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Митрополит Тихон провёл монашеские постриги в Псково-Печерском монастыре

Митрополит Псковский и Порховский Тихон 5 января провёл монашеские постриги в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, сообщили в группе епископа в соцсети "ВКонтакте".

Фото: игумен Августин (Заярный). Группа митрополита Тихона (Шевкунова) в соцсети "ВКонтакте".

Так, вечером 5 января митрополит Тихон совершил постриги в монашество инока Митрофана с наречением имени Мелитон и инока Николая с наречением имени Никодим.

Фото: игумен Августин (Заярный). Группа митрополита Тихона (Шевкунова) в соцсети "ВКонтакте".

Монашеский постриг – обряд посвящения в монашество, при котором постригаемый дает Богу пожизненные обеты и к исполнению их получает дар содействующей Божественной благодати. Существует три степени монашества – рясофор, мантия (малая схима) и схима (великая схима). 

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