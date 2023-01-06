Первые два пролёта автомобильной части Крымского моста установят в январе

11:47, 06 января 2023, ПАИ

Первые два пролёта левой стороны автомобильной части Крымского моста, ведущей со стороны полуострова, установят в январе этого года, движение в это время будет временно ограничено дважды, сообщается в Telegram-канале Федерального дорожного агентства.

«Специалисты закончили восстановление подферменных площадок на опорах Крымского моста... Надвижку первых двух пролётов левой стороны Крымского моста поочерёдно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения движения. Восстановительные работы на автодорожной части моста не влияют на движение транспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничений движения в новогодние праздники не будет. Кроме того, специалисты в феврале заменят ещё два пролёта, после чего установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетона и нанесут разметку.

«Работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте этого года», — добавляется в сообщении.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролёта автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.



