Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первые два пролёта автомобильной части Крымского моста установят в январе

Первые два пролёта левой стороны автомобильной части Крымского моста, ведущей со стороны полуострова, установят в январе этого года, движение в это время будет временно ограничено дважды, сообщается в Telegram-канале Федерального дорожного агентства.

«Специалисты закончили восстановление подферменных площадок на опорах Крымского моста... Надвижку первых двух пролётов левой стороны Крымского моста поочерёдно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения движения. Восстановительные работы на автодорожной части моста не влияют на движение транспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничений движения в новогодние праздники не будет. Кроме того, специалисты в феврале заменят ещё два пролёта, после чего установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетона и нанесут разметку.

«Работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте этого года», — добавляется в сообщении.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролёта автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.


 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 января 2023

Рождественскими фотографиями кота митрополита Тихона поделились печорские флористы
06 января 2023

До -26 опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
06 января 2023

Митрополит Тихон провёл монашеские постриги в Псково-Печерском монастыре
06 января 2023

Скончался экс-директор Псковского музея-заповедника
06 января 2023

Юрист перечислила лучшие месяцы для отпуска в 2023 году
06 января 2023

До -22 градусов похолодает в Псковской области 6 января
06 января 2023

Эксперт оценил вероятность возникновения нового штамма коронавируса
06 января 2023

Рождественский сочельник: традиции и обычаи праздника

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...