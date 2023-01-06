Скончался экс-директор Псковского музея-заповедника

12:30, 06 января 2023, ПАИ

Экс-директор Псковского музея-заповедника Юрий Киселёв скончался 5 января, сообщили в Telegram-канале учреждения.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 5 января 2023 года скоропостижно скончался наш друг и коллега Юрий Николаевич Киселёв. Коллектив Псковского музея-заповедника скорбит вместе с родными и близкими Юрия Николаевича и выражает им глубочайшие соболезнования», — говорится в сообщении.

Прощание с Юрием Кисилёвым состоится 7 января в 11:30 в храме Дмитрия Солунского (Плехановский посад, 74).

Юрий Киселев родился в 1964 году. Закончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института им. С.М. Кирова. В Псковском музее-заповеднике работал с 1990 года. Вначале в должности заведующего сектором хранения документов, а с января 1994 года - заведующего отделом Древлехранилища. С марта 1996 года - в должности заместителя директора по науке.

Юрий Киселев стал директором объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2008 году, спустя 10 лет, в 2018 году, покинул пост директора Псковского музея-заповедника по собственному желанию и занял должность заместителя директора музея по научно-исследовательской и экспозиционно-выставочной работе.