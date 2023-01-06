Рождественский концерт органной музыки пройдёт в Пскове

16:51, 06 января 2023, ПАИ

Рождественский концерт органной музыки из цикла «В ожидании Рождества» пройдёт в Пскове, рассказали организаторы концерта в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие состоится 6 января в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове.



В концерте примет участие органист Тимур Халиуллин. Гости мероприятия услышат произведения Иоганна Себастьяна Баха. Откроют его легендарные токката и фуга ре-минор BWV 565.

Также слушатели познакомятся с произведениями композиторов эпохи романтизма XIX–XX веков Петра Ильича Чайковского и Микаэла Таривердиева, известного по саундтрекам к многим советским кинофильмам, в частности к фильму «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Кроме того, прозвучат целых пять танцев из балета «Щелкунчик» российского композитора Петра Ильича Чайковского в органной транскрипции!

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 800 рублей.