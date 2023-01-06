Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Рождественский концерт органной музыки пройдёт в Пскове

Рождественский концерт органной музыки из цикла «В ожидании Рождества» пройдёт в Пскове, рассказали организаторы концерта в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». 

Мероприятие состоится 6 января в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове.

В концерте примет участие органист Тимур Халиуллин. Гости мероприятия услышат произведения Иоганна Себастьяна Баха. Откроют его легендарные токката и фуга ре-минор BWV 565.

Также слушатели познакомятся с произведениями композиторов эпохи романтизма XIX–XX веков Петра Ильича Чайковского и Микаэла Таривердиева, известного по саундтрекам к многим советским кинофильмам, в частности к фильму «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Кроме того, прозвучат целых пять танцев из балета «Щелкунчик» российского композитора Петра Ильича Чайковского в органной транскрипции!

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 800 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 января 2023

Куда пойти в Псковской области 6 января
05 января 2023

Праздничную афишу на 5 января опубликовали для жителей Псковской области

04 января 2023

О выполненных проектах в сфере культуры рассказал псковский губернатор
04 января 2023

Участников рождественских прогулок познакомили с историей Пскова
04 января 2023

Новогодний бал пройдёт в Псковском кремле 5 января
03 января 2023

Музей-усадьба «Тригорское» приглашает на рождественские вечера
02 января 2023

Новый «Чебурашка» бьёт рекорды в кинотеатрах
02 января 2023

Скандал с Меладзе разгорается в самых высоких кругах

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...