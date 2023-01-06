До -26 опустится температура в Псковской области предстоящей ночью

13:03, 06 января 2023, ПАИ

До -26 градусов похолодает в Псковской области 7 января, сообщили в псковском гидрометцентре. Прогноз погоды опубликовали на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в субботу на территории региона ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер переменных направлений, ночью слабый, днем от 3 до 8 м/сек.

Температура по области ночью от -21 до -16 градусов, местами до -26. Днем в регионе синоптики прогнозируют от -16 до -11 градусов.