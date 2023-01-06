Рождественский турнир по настольному теннису прошёл в Дедовичах
Рождественский турнир по настольному теннису, участие в котором приняли порядка 40 спортсменов из Пскова и разных районов Псковской области, прошёл в Дедовичах. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель спортивного клуба настольного тенниса Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Он отметил, что спортсмены из клуба Nordman показали достойные результаты: 17-летний воспитанник клуба Михаил Марцеха занял первое место в личном разряде, победив в финале многократного чемпиона Псковской области, кандидата в мастера спорта Виталия Шудегова. Третье место в личном разряде занял другой представитель клуба, Николай Филиппов.
«Мне как руководителю клуба настольного тенниса Nordman приятно наблюдать за успехами молодых спортсменов. Это является результатом нашего общего труда: спортсменов, тренеров и меня как руководителя», — отметил Юрий Сорокин.
Он пожелал тренерскому составу клуба и всем его воспитанникам новых спортивных достижений и поздравил с новогодними праздниками и наступающим Рождеством.
Результаты соревнований:
Личный зачёт:
- первое место — Михаил Марцеха, клуб Nordman,
- второе место — Виталий Шудегов, клуб Nordman,
- третье место — Николай Филиппов, клуб Nordman.
Парный разряд:
- первое место — Николай Филиппов, Михаил Марцеха, клуб Nordman,
- второе место — Виталий Шудегов, Михаэль Левин, клуб Nordman,
- третье место — Владислав Ильин, Сергей Терашкевич, г. Печоры.
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