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Спорт

Рождественский турнир по настольному теннису прошёл в Дедовичах

Фото: Юрий Сорокин

Рождественский турнир по настольному теннису, участие в котором приняли порядка 40 спортсменов из Пскова и разных районов Псковской области, прошёл в Дедовичах. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель спортивного клуба настольного тенниса Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что спортсмены из клуба Nordman показали достойные результаты: 17-летний воспитанник клуба Михаил Марцеха занял первое место в личном разряде, победив в финале многократного чемпиона Псковской области, кандидата в мастера спорта Виталия Шудегова. Третье место в личном разряде занял другой представитель клуба, Николай Филиппов.

«Мне как руководителю клуба настольного тенниса Nordman приятно наблюдать за успехами молодых спортсменов. Это является результатом нашего общего труда: спортсменов, тренеров и меня как руководителя», — отметил Юрий Сорокин.

Он пожелал тренерскому составу клуба и всем его воспитанникам новых спортивных достижений и поздравил с новогодними праздниками и наступающим Рождеством.

Результаты соревнований:

Личный зачёт:

  • первое место — Михаил Марцеха, клуб Nordman, 
  • второе место — Виталий Шудегов, клуб Nordman, 
  • третье место — Николай Филиппов, клуб Nordman.

Парный разряд:

  • первое место — Николай Филиппов, Михаил Марцеха, клуб Nordman, 
  • второе место — Виталий Шудегов, Михаэль Левин, клуб Nordman, 
  • третье место — Владислав Ильин, Сергей Терашкевич, г. Печоры. 
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