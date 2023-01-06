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Общество

РЖД назначили 300 дополнительных поездов на Рождество

В рождественские праздники с 6 по 8 января в России запущено дополнительно около 300 поездов дальнего следования на наиболее востребованных маршрутах. Об этом сообщили 6 января в пресс-службе холдинга «Российские железные дороги» (РЖД).

«С 6 по 8 января поездами дальнего следования воспользуется примерно 1 млн россиян. <...> В эти дни будут курсировать почти 300 дополнительных поездов», — приводит сообщение пресс-слуэбы холдинга ТАСС.

В РЖД отметили, что эти даты станут вторым пиковым периодом для железнодорожных путешествий в новогодние праздничные каникулы. Среди наиболее востребованных маршрутов поездки между Москвой и Санкт-Петербургом, Адлером, Анапой, Казанью, Новороссийском.

Всего на новогодние праздники РЖД назначили более 1,3 тыс. дополнительных поездов, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. 

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