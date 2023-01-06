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Общество

Треть компаний России сократила сотрудников в 2022 году

В 2022 году 33% российских компаний сообщили о сокращении штата сотрудников. Среди крупных фирм этот показатель достиг 44%, свидетельствуют результаты исследования HeadHunter, которые приводит РБК.

Эксперты опросили 256 компаний с разной численностью работников (всего шесть групп), где самыми крупными считаются предприятия с числом сотрудников больше тысячи, а в самых малых работает менее 50 человек.

Для больших компаний уходящий год в целом оказался более неудачным, чем для средних и малых предприятий, следует из этого опроса. Три четверти представителей самых крупных фирм видят негативное влияние санкций, спецоперации, частичной мобилизации и других событий 2022 года на их бизнес.

46% опрошенных считают, что события 2022 года повлияли на их предприятия намного сильнее, чем пандемия и коронавирусные ограничения. Еще 23% заявили, что эффект был примерно одинаковым. Для 12% более значимыми оказались события двухлетней давности.

Каждая пятая компания (19%) сообщила, что для нее 2022 год был более благоприятным, чем предыдущие два. В основном такой позиции придерживаются предприятия с численностью работников менее 100 человек.

 

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