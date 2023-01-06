Рождественское поздравление митрополита Тихона покажут на «Первом Псковском»

17:53, 06 января 2023, ПАИ

Рождественское поздравление митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) покажут 7 января в эфире «Первого Псковского», сообщается в Telegram-канале телеканала.

Обращение владыки можно будет посмотреть на телеканале в субботу, 7 января, в 7:15.

Рождество Христово — один из главных христианских праздников. Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме в пещере, где находили приют местные пастухи. В момент рождения младенца в небе появилась необычно яркая звезда, указавшая волхвам путь к новорождённому, и они принесли к нему в ясли свои дары. С появлением первой звезды у верующих заканчивается строгий 40-дневный пост.