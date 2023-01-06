ГИБДД напомнила псковичам о правилах перевозки детей в автомашинах
Псковские сотрудники ГИБДД обратились к водителям с просьбой не забывать о правилах перевозки детей в автомобилях, гоаорится в обращении управления Госавтоинспекции России по Псковской области.
В период праздничных и выходных дней, а также зимних школьных каникул Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей-родителей на необходимость строгого соблюдения правил перевозки детей-пассажиров в автомобиле.
В эти дни увеличивается число выездов на личных автомобилях, люди семьями выезжают к родственникам, в зоны отдыха, совершают междугородние поездки. В таких условиях особенно важно принять все меры обеспечения безопасности детей, находящихся в салонах автомобилей.
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