ГИБДД напомнила псковичам о правилах перевозки детей в автомашинах

19:06, 06 января 2023, ПАИ

Псковские сотрудники ГИБДД обратились к водителям с просьбой не забывать о правилах перевозки детей в автомобилях, гоаорится в обращении управления Госавтоинспекции России по Псковской области.

В период праздничных и выходных дней, а также зимних школьных каникул Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей-родителей на необходимость строгого соблюдения правил перевозки детей-пассажиров в автомобиле.

В эти дни увеличивается число выездов на личных автомобилях, люди семьями выезжают к родственникам, в зоны отдыха, совершают междугородние поездки. В таких условиях особенно важно принять все меры обеспечения безопасности детей, находящихся в салонах автомобилей.