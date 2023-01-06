МЧС предупреждает о возможном росте числа пожаров из-за аномальных морозов в России

19:42, 06 января 2023, ПАИ

В связи с аномальными морозами в России возрастает риск роста числа бытовых пожаров и гибели при них людей. В основном их причинами в такой период становятся нарушения правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования. А сопутствующими факторами тяжёлых последствий пожаров являются невнимательность и потеря бдительности взрослыми, сообщает МЧС России

Ведомство настоятельно рекомендует соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, не эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреждений, не использовать нестандартные самодельные электронагревательные приборы и удлинители для их питания, не оставлять без присмотра печи и включённые обогреватели и тем более не доверять детям следить за ними. Ни в коем случае нельзя размещать обогреватели рядом с горючими материалами, не допускается использовать их для сушки вещей.

Кроме того, необходимо помнить, что если от розетки исходит лёгкий треск, надо отключить от неё электроприбор и вызвать электромастера для устранения неисправности. При срабатывании автоматического выключателя, обесточивающего вашу электросеть, не следует его включать заново, необходимо найти причину.

«Особое внимание хотелось бы обратить на эксплуатацию газовых баллонов: их нельзя хранить дома и на балконах. Помните, что если полностью заправленный баллон с мороза перенести в тепло, газ расширится и неисправный сосуд может взорваться. Только соблюдение правил пожарной безопасности, бдительность и осторожность сохранят ваше жильё от пожаров и, самое главное, жизни ваших родных и близких», — говорится в сообщении спасательных служб.