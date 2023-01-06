Христославцы, ряженые и бесчинствующая молодёжь: как псковичи отмечали Святки

19:31, 06 января 2023, ПАИ

О святочных традициях Псковской области напомнил ПсковГУ.

Год назад на YouTube-канале университета появилось интервью с руководителем фольклорного ансамбля «Плескава» (ПсковГУ) Евгенией Буйко-Кривенко, в котором она ярко и эмоционально рассказала о святочных традициях Псковской земли.

«Как именно проходили Святки? 6 января — это ещё не Святки, а Святые вечера наступают с Рождества и до Крещения. Две недели. Если говорить о кануне Рождества, о так называемой Рождественской коляде, это время наступало в Рождественский сочельник, то есть с наступлением темноты. И в деревнях к этому времени готовились. И традиции севера и юга Псковской губернии разнились», — рассказывает в интервью Евгения Буйко-Кривенко.

Какие обряды существовали? Зачем нужно сито или ухват на колядках? Сегодня, в сочельник, университет вновь упомняул в соцсетях об этом познавательном видео.