Участница телешоу «Классная тема» выдвинута на «Народное признание»

17:43, 22 декабря 2022, ПАИ

Участница телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы средней школы №1 города Великие Луки Татьяна Рассолова выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание». Она стала претенденткой на награду в номинации «Призвание».

Педагогический стаж Татьяны Рассоловой составляет уже 36 лет, она победитель нескольких городских, региональных и всероссийских конкурсов.

В 2022 году великолукский педагог стала участницей федерального телешоу «Классная тема». Это совместный проект телеканала «Россия» и Министерства просвещения, который стартовал по поручению президента Владимира Путина. Новое телевизионное шоу посвящено современным учителям и призвано повысить престиж профессии.

На конкурсный отбор подали заявки 64 тысячи человек, и лишь 6 тысяч оказались в списке участников. По итогам заочных испытаний Татьяна Рассолова в числе 35 педагогов со всей страны была приглашена в Москву на профессиональную съемку своего видеоурока.

Также великолучанка стала участницей встречи финалистов проекта с президентом России Владимиром Путиным. «Меня очень радует, что у нас такие преподаватели в достаточно небольших городах России работают, – подчеркнул глава государства. – Великие Луки – древний город, очень красивый, знаковый, известный, небольшой. А учителя там такие замечательные, как вы. Вот это говорит о том, что учительское профессиональное сообщество в России очень мощное. Это не может не радовать. И что такая форма повышения престижа профессии учителя найдена, говорит о том, что мы на правильном пути».

На данный момент семеро финалистов, в том числе Татьяна Рассолова, уже обучили своему предмету звездное жюри на телеканале «Россия», осталось дождаться объявления результатов.