Участница телешоу «Классная тема» выдвинута на «Народное признание»
Участница телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы средней школы №1 города Великие Луки Татьяна Рассолова выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание». Она стала претенденткой на награду в номинации «Призвание».
Педагогический стаж Татьяны Рассоловой составляет уже 36 лет, она победитель нескольких городских, региональных и всероссийских конкурсов.
В 2022 году великолукский педагог стала участницей федерального телешоу «Классная тема». Это совместный проект телеканала «Россия» и Министерства просвещения, который стартовал по поручению президента Владимира Путина. Новое телевизионное шоу посвящено современным учителям и призвано повысить престиж профессии.
На конкурсный отбор подали заявки 64 тысячи человек, и лишь 6 тысяч оказались в списке участников. По итогам заочных испытаний Татьяна Рассолова в числе 35 педагогов со всей страны была приглашена в Москву на профессиональную съемку своего видеоурока.
Также великолучанка стала участницей встречи финалистов проекта с президентом России Владимиром Путиным. «Меня очень радует, что у нас такие преподаватели в достаточно небольших городах России работают, – подчеркнул глава государства. – Великие Луки – древний город, очень красивый, знаковый, известный, небольшой. А учителя там такие замечательные, как вы. Вот это говорит о том, что учительское профессиональное сообщество в России очень мощное. Это не может не радовать. И что такая форма повышения престижа профессии учителя найдена, говорит о том, что мы на правильном пути».
На данный момент семеро финалистов, в том числе Татьяна Рассолова, уже обучили своему предмету звездное жюри на телеканале «Россия», осталось дождаться объявления результатов.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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