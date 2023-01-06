В Пыталово прошёл новогодний турнир по волейболу

20:59, 06 января 2023, ПАИ

Ежегодный новогодний турнир по волейболу прошёл сегодня в Пыталово. На базе Пыталовской средней школы соревновались четыре женские и четыре мужские команды, сообщает корреспондент ПАИ.

В первой половине дня прошли игры между женскими сборными. На первом месте оказалась команда «Утрояночка», на втором месте — команда выпускниц ПСШ, на третьем — команда «Гавры». Сборная команды из посёлка Белорусского и Пыталовского филиала ОМК проявили стойкость в борьбе и оказались на четвёртом месте.

Мужские сборные показали сильную игру, не уступая ни на шаг сопернику. На первом месте оказалась команда «Гавры», на втором — команда со стажем и опытом «Пыталово», третье место заняла команда старшеклассников и выпускников ПСШ «Олимп», а четвёртое — сборная команда «Эйс».

Соревнования проводили в рамках декады спорта и здоровья, которая проводится с 1 по 10 января.