Перед Рождеством состоялась ёлка главы Пскова

21:26, 06 января 2023, ПАИ

В канун Рождества в городском культурном центре состоялась традиционная ёлка главы города Пскова, на которую были приглашены дети участников СВО, одарённые ребята и дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом городской глава Борис Елкин сообщил в Telegram.

Волшебный праздник подарил зрителям детский хореографический коллектив «Щелкунчик», исполнив балет-сказку «Золушка». Завершилось действо хороводом вокруг ёлочки с Дедом Морозом и Снегурочкой, вручением сладких подарков и фото на память.

«Новый год — это время чудес и исполнения желаний, радости и добра. Желаю всем детям и их родителям крепкого здоровья, семейного счастья, успехов и улыбок», — написал в микроблоге глава Пскова.