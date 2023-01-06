Перед Рождеством состоялась ёлка главы Пскова
В канун Рождества в городском культурном центре состоялась традиционная ёлка главы города Пскова, на которую были приглашены дети участников СВО, одарённые ребята и дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом городской глава Борис Елкин сообщил в Telegram.
Волшебный праздник подарил зрителям детский хореографический коллектив «Щелкунчик», исполнив балет-сказку «Золушка». Завершилось действо хороводом вокруг ёлочки с Дедом Морозом и Снегурочкой, вручением сладких подарков и фото на память.
«Новый год — это время чудес и исполнения желаний, радости и добра. Желаю всем детям и их родителям крепкого здоровья, семейного счастья, успехов и улыбок», — написал в микроблоге глава Пскова.
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