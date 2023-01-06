Луна в Рождественскую ночь поднимется над горизонтом выше прочих дней

23:00, 06 января 2023, ПАИ

Ночами с 6-го на 7-е января и с 7-го на 8-е января Луна вблизи полнолуния будет подниматься выше всего над горизонтом (по сравнению с другими прошедшими полнолуниями и следующими полнолуниями ближайших 11 месяцев), тем более сейчас Луна располагается выше эклиптики, сообщил псковский астроном Петр Митрофанов в группе «Астро Псков»

"Наибольшая высота Луны будет достигаться примерно к 0:20 этой ночью и к 1:10 следующей и составит на широте Пскова около 59 градусов, что более, чем на 3 градуса выше, чем максимальная высота Солнца в день летнего солнцестояния (наибольшая же высота Луны вблизи полнолуния будет 16 декабря 2024 г., на широте Пскова она превысит 60 градусов). Это не какое-то особенное явление, просто интересный факт", - уточнил Пётр Митрофанов.