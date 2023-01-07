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Общество

Рождество Христово отмечают православные верующие

Рождество Иисуса Христа отмечается православными верующими 7 января, входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом, пишет calend.ru.

Это один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.

В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие: родился Богомладенец, Сын Божий. Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы Марии, Богородицы.

Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (святая Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий пост. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. После Рождества наступают Святки, или святые дни: 12 дней, в течение которых отмечается праздник.

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