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Общество

Псковские полицейские обеспечили безопасность во время проведения рождественских богослужений

Псковская полиция обеспечила безопасность жителей региона во время проведения праздничных богослужений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В ночь с 6 на 7 января полицейские приняли участие в охране общественного порядка во время проведения праздничных богослужений, посвящённых Рождеству Христову. Всего в эту ночь на территории региона службы прошли в 109 церквях и храмах.

На период празднования Рождества Христова за каждым храмом были закреплены руководители подразделений управления МВД и территориальных органов МВД России на районном уровне.

Для обеспечения безопасности во время проведения богослужений были задействованы сотрудники полиции и Росгвардии, представители народных дружин и казачеств, представители частных охранных организаций. Дорожную безопасность у мест проведения богослужений обеспечили сотрудники Госавтоинспекции на патрульных автомобилях.

Врио начальника Управления МВД России по Псковской области полковник полиции Александр Никульников поздравил настоятеля церкви Успения Божией Матери с Пароменья  отца Алексея, члена Общественного совета при региональном УМВД. Он поблагодарил общественника за активную просветительскую и профилактическую работу.

Отмечается, что, начиная с утра 6 января и до окончания праздничных богослужений, места проведения были обследованы полицейскими и взяты под усиленную охрану. Досмотр при входе в храм осуществлялся с помощью ручных и арочных металлодетекторов.

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